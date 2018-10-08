СБУ задержала бизнесмена Нагорного

Служба безопасности Украины подтверждает факт задержания бизнесмена, бывшего мужа олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Однако пока неизвестно, при каких обстоятельствах бизнесмен был задержан.

"Никаких деталей мы не даем, только подтверждаем факт. Возможно вечером мы вкратце напишем об этом, но только с разрешения следователя", - сказала Гитлянская.

Вместе с тем журналист Роман Реведжук в своем Facebook выложил сканы решения суда о мере пресечения для Нагорного.

"Получил подтверждение, что несколько дней назад Служба безопасности Украины арестовала Тимофея Нагорного, его обвиняют по ст. 111 УК "Государственная измена". Впоследствии Печерский районный суд изменил квалификацию, на замену содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 528 тысяч 600 грн. СБУ подала апелляцию, суд назначен на 10.10.18 в среду", - подчеркнул журналист.