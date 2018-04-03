СБУ задержала подрывников польского Мемориала орлят во Львове

СБУ задержала двух исполнителей взрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове.

Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак, сообщается на спецслужбы.

"На днях сотрудники СБУ задержали двух исполнителей взрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус", - говорится в сообщении.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сообщил глава СБУ.

13 марта неизвестные бросили взрывчатку на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил взрыв, совершенный вблизи Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище.

Министерство иностранных дел Польши считает взрыв возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище Львова "очередным антипольским инцидентом" в Украине.