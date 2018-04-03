СБУ закроет въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран ЕС

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд в Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран Европейского Союза.

"Кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет – жизнь покажет", - сказал В.Грицак на брифинге в Одессе во вторник, отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена заложниками.

"Не мы спекулируем на вопросе обмена заложниками. Да, мы выдворили 13 дипломатов. В то же время хочу отметить, что это была правильная, по моему мнению, акция", - добавил он.

Глава СБУ напомнил, что 60 "разведчиков под прикрытием выдворены из США, 23- из Великобритании. "Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США – 60-ти разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии… Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран европейского Союза", - сообщил В.Грицак.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины.

30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". "30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

СБУ 31 марта закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, которые были выдворены из США, за причастность к деятельности спецслужб РФ, их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата.