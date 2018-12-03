Сегодня Россия должна дать ЕСПЧ объяснения по ситуации с украинскими моряками

Сегодня Россия должна предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях для их задержания, согласно решению Европейского суда по правам человека. Также РФ должна сообщить, где содержатся пленные, каково состояние их здоровья и какая помощь им предоставлена.

Об этом сегодня на открытии форума "70 лет всеобщей декларации прав человека" заявил Президент Украины Петр Порошенко, выразив надежду, что решение ЕСПЧ будет выполнено.

"ЕСПЧ в ответ на обращение Украины уже вынес срочное и важное решение - обязал Россию предоставить информацию о захваченных моряках ... Эту информацию, в соответствии с решением суда, правительство Российской Федерации должно предоставить сегодня", - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что надеется и на то, что "беззаконие в отношении наших моряков наконец-то будет прекращено".

Напомним, 28 ноября Министерство юстиции от имени Кабинета министров обратилось в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. Позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

Россия захватила в плен 24 украинских моряков в нейтральных водах Черного мора. Оккупационный суд Симферополя арестовал украинцев на два месяца, после чего россияне вывезли моряков из Крыма в Москву. По материалам "Интерфакс-Украина", LB.ua