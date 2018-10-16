Сегодня в Верховной раде приняли присягу народных депутатов парламентарии Александр Гулак и Иван Савка, передает РБК-Украина.

Так, утреннее заседание парламента началось с присяги депутатов Верховной рады.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказано в тексте присяги.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала избранным народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) Александра Гулака. Гулак получил мандат вместо новоизбранного члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяны Юзьковой. За соответствующее решение проголосовали 16 членов ЦИК.

Как писало РБК-Украина, ЦИК также признала избранным народного депутата от "Народного фронта" Ивана Савку. Отмечалось, что Савка проживает в городе Николаев, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Народный фронт" под № 84. Савка получил мандат вместо новоизбранного члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ирины Ефремовой.