Семенченко опроверг информацию о его задержании в Грузии

Народный депутат Украины от Объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко опроверг информацию о том, что он был одним из украинцев, задержанных с оружием в Грузии .

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал - фейк. Информация что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении" - фейк", - написал депутат.

Также Семенченко утверждает, что никакого отношения к акциям местной оппозиции задержанные украинцы не имеют и не посещали их.

"Украинцев якобы "задержали во время закупки оружия". Фейк - их задержали в гостинице и далее (со слов адвокатов) у одного якобы нашли патроны, у другого пистолет, у третьего снова патроны и так далее", - написал депутат.

Сейчас, по его данным, адвокаты задержанных ожидают решения следователя, а подозрение пока еще никому не объявлено.

Напомним, 2 декабря глава Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил, что в Грузии задержали Семенченко. По данным Кивы, депутат избежал ареста благодаря своему дипломатическому паспорту и вылетел из Грузии в неизвестном направлении. О задержании Семенченко в Грузии со ссылкой на свои источники также сообщили советник президента Украины Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 декабря, в Тбилиси в гостинице "Альянс" задержали 6 граждан Украины. Также распространялась информация о задержании бывшего военнослужащего Грузии Луки Чхетия, который воевал на востоке Украины. До этого он дважды побывал в Афганистане с миротворческой миссией. Его семья говорит, что Чхетия приехал, чтобы в воскресенье присутствовать на акции объединенной оппозиции. Его задержание они связывают с политической расправой.

Тем временем заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в микроблоге Twitter сообщил, что консул проверяет информацию о задержании в Грузии граждан Украины. По материалам УНИАН