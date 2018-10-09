Сенцов после прекращения голодовки поправился на 1,8 кг - ФСИН России

Замдиректора российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки поправился на 1,8 кг.

По словам Максименко, Сенцов прекратил голодовку и ест обычную еду.

"Он сегодня покушал. И завтрак, и каша, и уже даже сегодня пообедал: и бульончик, и курочку", - сказал Максименко, отметив, что после прекращения голодовки Сенцов поправился на 1,8 кг.

Кроме того, Максименко добавил, что российский омбудсмен Анатолий Сак, заявивший, что Сенцов якобы продолжает голодовку, в последнее время не бывал в исправительной колонии, где содержится Сенцов.

Напомним, ранее российский ТАСС со ссылкой на Сака сообщал, что Сенцов не прекращал голодовку. В то же время, "Интерфакс" со ссылкой на того же Сака сообщал, что украинский режиссер прекратил голодовку с 6 октября.

Добавим, 5 октября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе обнародовал заявление Сенцова о прекращении голодовки с 6 октября.