Сенцов стал номинантом на премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли"
Украинский режиссер Олег Сенцов стал номинантом на премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщается на сайте премии.
Как отмечается, всего в лонглист вошли восемь человек. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия.
Также на премию были номинированы неправительственные организации, которые занимаются защитой права и спасением мигрантов в Средиземном море. Всего в списке 11 НПО. Трое финалистов будут объявлены 9 октября. Лауреат премии будет назван 25 октября. Церемония вручения назначена на 12 декабря.
Ранее сообщалось, что Сенцова номинировали на премию Сахарова.
Напомним, в четвер, 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.
Добавим, ранее сообщалось, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в российской колонии, началась гипоксия. Сенцов голодает уже 136 дней.