Украинский режиссер Олег Сенцов стал номинантом на премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщается на сайте премии.

Как отмечается, всего в лонглист вошли восемь человек. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия.

Также на премию были номинированы неправительственные организации, которые занимаются защитой права и спасением мигрантов в Средиземном море. Всего в списке 11 НПО. Трое финалистов будут объявлены 9 октября. Лауреат премии будет назван 25 октября. Церемония вручения назначена на 12 декабря.

Ранее сообщалось, что Сенцова номинировали на премию Сахарова.

Напомним, в четвер, 27 сентября, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Добавим, ранее сообщалось, что у украинского политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в российской колонии, началась гипоксия. Сенцов голодает уже 136 дней.