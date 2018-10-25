Сенцов удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли"

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный на 20-летний срок в РФ, в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

"Имею честь объявить, что конференция президентов политических групп приняла решение присудить премию Сахарова 2018 года Олегу Сенцову", - заявил в четверг в ходе заседания Европарламента его председатель Антонио Таяни.

В шорт-лист кандидатов на премию, помимо О.Сенцова, входила также группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок.

О.Сенцов был представлен для внесения в предварительный список кандидатов самой крупной политической фракцией Европарламента - Европейской народной партией (ЕНП).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. О.Сенцов все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

6 октября О.Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы начала принудительного кормления. Заявление осужденного распространил его адвокат Дмитрий Динзе.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова" и требовали освободить режиссера.