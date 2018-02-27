Сенцова нет в колонии в Лабытнанги – ответ ИК

Украинский режиссер Олег Сенцов не числится в исправительной колонии в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области), о чем свидетельствует ответ администрации исправительного учреждения, полученный правозащитницей Яной Гончаровой и обнародованный сестрой О.Сенцова Натальей Каплан.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ ФСИН-письмо Яна Гончарова (Yana Goncharova). В дежурной части мне отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает", - написала Н.Каплан на странице в "Фейсбуке" во вторник.

Она указала, что письмо было отправлено в воскресенье, 25 февраля, через электронную систему ФСИН, ответ пришел во вторник, 27 февраля.

"Приступаем к поискам", - подчеркнула сестра О.Сенцова.

В письме от руководства колонии сказано: "Администрация ИК-8 Лабытнанги извещает вас, что письмо не может быть доставлено, так как получатель не содержится в данном учреждении. Попробуйте уточнить адресные данные".

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

14 февраля Н.Каплан сообщила, что брат впервые позвонил за время пребывания в исправительной колонии в Лабытнанги: "Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого".