Сенцова вскоре будут кормить принудительно - адвокат

Адвокат незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что состояние политзаключенного ухудшилось и, возможно, его начнут кормить принудительно. Об этом сообщают российские сми со ссылкой на российскую правозащитницу Зою Светову.

"Адвокат Дмитрий Динзе прошлую пятницу был у Сенцова в колонии и сказал мне, что состояние его подзащитного ухудшилось, у него плохие анализы и, возможно, скоро его начнут кормить принудительно", - сказала Светова.

Напомним, адвокат Сенцова сообщал, что состояние здоровья режиссера остается тяжелым.

Также уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак ранее рассказывал, что Сенцов, который находится в исправительной колонии номер 8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), не планирует подавать прошение о помиловании.

Добавим, ранее омбудсмен РФ рассказала об состояние здоровья Сенцова. По словам Татьяны Москальковой, состояние его здоровья не ухудшилось, ему продолжают колоть внутренние инъекции, а также оказывают поддерживающую смесь.