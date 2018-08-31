Сербская церковь просит Варфоломея не давать томос Украине
Предстоятель Сербской православной церкви Ириней просит вселенского патриарха Варфоломея не давать томос об автокефалии Украине. Выдержки из соответствующего письма опубликовало греческое издание Romfea.
В письме Ириней объяснил обращение к Варфоломею "заботой Сербской церкви о единстве православия" на фоне возможного предоставления Украине томоса от Вселенского патриархата. По его мнению, Константинополь идет против воли Русской православной церкви, которую Ириней назвал единственной имеющей право на церковную организацию в Украине.
Также сербский патриарх расценил предоставление автокефалии Украинской поместной церкви как рискованный и катастрофический шаг, который может привести к расколу в православии. Кроме того, церковное движение в Украине он сравнивает с процессами в Македонии и Черногории, которые пытаются отойти от Сербской православной церкви.
Отметим, сегодня российский патриарх Кирилл прибыл в Стамбул, где проведет встречу с Варфоломеем. На 1-3 сентября запланирован Синакс - собрание всех епископов. Также состоится очередное заседание Синода.
Напомним, ранее на День независимости президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна покончить с зависимостью от российской церкви.