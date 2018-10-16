Сестра украинского режиссера заявила, что в данный момент никто не может сказать - выживет ли Олег Сенцов. Об этом на пресс-конференции рассказала Наталия Каплан.

"Всем спасибо. Пьеса "Номера" была написана задолго до ареста. Когда он сидел еще в Москве, еще до приговора. Проблема была в том, то пьеса находилась в компьютере, а компьютер у ФСБ. Я достала эту пьесу и передала ее в театр ДОК. От всего этого процесса я стараюсь отходить. Полностью доверяю команде. Я рада, что Олег продолжает работать и работал все время голодовки", - рассказала она.

По ее словам, Сенцов вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.

"На данный момент он закончил голодовку, чтобы избежать принудительного кормления, он отошел от этого с подорванным здоровьем. Появилась эшемия, аритмия, печень начала разлагаться. Выход из глодовки - процесс тяжелый", - добавила она.

Каплан отметила, что Сенцов уже написал завещание.

"Сейчас никто не может сказать - выживет ли Олег. Он написал завещание. Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим. Может что-то сыграет свою роль, и, возможно, это будет этот фильм", - резюмировала Каплан.

Напомним, ранее врач-анестезиолог университетской клиники "Хадасса" в Израиле Владимир Бродский сообщал, что даже если украинский режиссер Олег Сенцов успешно выйдет из длительного голодания, он останется человеком с инвалидностью на всю жизнь.

Также отметим, что 5 октября, в России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая. Позже, Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года.