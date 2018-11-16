Шоумен Зеленский прокомментировал свой президентский рейтинг

ГолосUA

14:40 16-11-2018

Шоумен Владимир Зеленский впервые прокомментировал рейтинги вероятных кандидатов на президентских выборах. Согласно последним социологическим исследованиям, он занимает второе место и выходит во второй тур вместе с Юлией Тимошенко.

Об этом говорится говорится в сюжете ТСН.

Журналисты застали его во время репетиции "Женского квартала" и расспросили, как он относится к результатам соцопроса и собирается ли идти на выборы.

"По поводу второго места: бороться, так бороться!", - смеется шоумен. И сразу же добавляет: "А чего здесь бояться? У меня второе, у Тимошенко - первое. Хорошая драка! Поэтому я, как мужчина, настоящий, просто обязан пропускать пока женщин вперед".

На уточнение, что он не желает говорить всерьез и раскрывать, действительно ли будет баллотироваться, Зеленский ответил

"У каждого человека должны быть тайны. Иначе кто он".

Шоумен дал понять, что сейчас занят своей работой.

"Сейчас у меня "Лига смеха", "Вечерний квартал", сейчас я присутствую на репетиции, работаю с прекрасными дамами. Женщины - лучший электорат! А тем более - красивые и с чувством юмора".

Об участии в выборах Зеленский пообещал дать ответ в будущем. "Это оставим на будущее, если можно. В любом случае, это мое решение, личное", - пояснил он.

Ранее, сообщалось, что 13,2% респондентов, опрошенных группой "Рейтинг", готовы поддержать на президентских выборах в Украине лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Ее ближайший преследователь - шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовало бы 7,8% украинцев. По материалам ГолосUA