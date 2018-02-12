Силовики задержали Сакашвили, сообщают его соратники

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.

"Забрали Михеила…", - написал Д.Сакварелидзе в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, перепостив 7-секундное видео со страницы М.Саакашвили.

На странице политика размещено 7-секундное видео, на котором люди в камуфляже задерживают человека, похожего на М.Саакашвили.

Спустя некоторое время Д.Сакварелидзе добавил: "Михеила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три "буса" Фольцваген, номерные знаки АА... (Киев )".

Бывший главред журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин на своей странице в соцсети Фейсбук написал: "Саакашвили задержали люди в куртках ГПСУ (Госпогранслужбы Украины)".

В комментариях он отметил, что М.Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" на Музейном переулке, 10 в центре Киева.

В Музейном переулке находится также офис партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, СБУ не задерживала М.Саакашвили.

В свою очередь в пресс-службе МВД Украины, а также в Государственной пограничной службе Украины агентству "Интерфакс-Украина" добавили, что пока не имеют информации о задержании политика.

Как сообщалось, 5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По мнению адвокатов М.Саакашвили, такое решение дает украинской власти определенные основания для осуществления действий, направленных на возможную экстрадицию их подзащитного из Украины как лица без гражданства.

5 февраля адвокат Р.Чорнолуцкий сообщил агентству, что в ответ на его запрос от 15 января Министерство юстиции сообщило о продлении срока экстрадиционной проверки обстоятельств, которые могут препятствовать выдачи (экстрадиции) М.Саакашвили в Грузию. Данный срок продлен до завершения рассмотрения в судах дел о лишении экс-президента Грузии гражданства Украины и отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

30 января Киевский апелляционный административный суд отказал М.Саакашвили в удовлетворении жалобы на отказ Окружного админсуда Киева рассматривать законность экстрадиционной проверки, проводимой прокуратурой Киева по поручению Минюстиции Украины на основании ходатайства Главной прокуратуры Минюста Грузии от 1 сентября 2017 года.

Как известно, 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. М.Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.

9 февраля председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что М.Саакашвили в случае экстрадиции из Киева в Тбилиси ожидает арест.

"Что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. У нас у него слабая политическая поддержка. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили - в Грузии или Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии", - сказал И.Кобахидзе, выступая в университете имени Джона Хопкинса.