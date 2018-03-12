Ситуация в Закарпатской области в целом спокойная - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ усиленно мониторят ситуацию в Ужгороде, однако характеризуют ее как "в целом спокойную". Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Факты заключаются в том, что на протяжении последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде после февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска.

В то же время отдельного офиса организация не открывала. Свои наблюдения ОБСЕ выложила в отчетах по 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

Хуг отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.

Ранее СМИ сообщили, что 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде, в состав миссии входят 12 человек.

В Закарпатской ОГА заявили, что ничего не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ.

В феврале в Ужгороде произошли два инцидента, связанные с Обществом венгерской культуры: нападения на здание датируются 27-м и 4-м февраля.

4 марта председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил,что правоохранители раскрыли оба преступления. По его словам, всего задержали пять человек, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

5 марта председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что правоохранители задержали людей, подозреваемых в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, а также установили личность организатора нападения на венгерский центр в Ужгороде. По его данным, это - сотрудник "министерства госбезопасности" (МГБ) непризнанной республики Приднестровья, который сразу после совершения преступления сбежал домой".

Отношения между Украиной и Венгрией резко обострились в последнее время из- за нового украинского закона "Об образовании", который предусмотрел постепенное введение в школах переход на обучение на государственном украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.