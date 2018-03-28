Скандальный судья Киреев стал московским адвокатом

Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, который отправил бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в тюрьму, получил адвокатскую лицензию в Москве.

Соответствующие данные опубликованы на Информационном портале минюста РФ.

Отметим, установить дату и время публикации о Родионе Кирееве не удалось. СМИ узнали об адвокатской деятельности экс-судьи только сейчас.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко принял решение об увольнении Киреева. Согласно решению Высшего совета юстиции, судья во время рассмотрения уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, допустив произвольное и незаконное лишение ее свободы.

Еще в феврале 2015 года Верховная Рада дала разрешение на арест скандального судьи Киреева. За соответствующее решение проголосовали 297 народных избранников. С лета 2014 года Генпрокуратура разыскивает Киреева.