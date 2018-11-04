Скончалась активистка Екатерина Гандзюк

И.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советница мэра Херсона, активистка Екатерина Гандзюк, на которую в конце июля текущего года было совершено нападение, скончалась, сообщается в странице сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцсети "Фейсбук".

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице сообщества.

Информацию о кончине общественной активистки подтвердил юрист Маси Найем, брат народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема.

"Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните…", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Е.Гандзюк заявил о готовности давать показания.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в совершении нападения на Е.Гандзюк, двое взяты под стражу, еще троим суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк в должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия - активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста" – сказал он

Полицейские установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. Водитель и пособники пошли на сотрудничество со следствием и дают показания. Поскольку они сотрудничают со следствием, судом было принято решение об избрании меры пресечения для них в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием радиоприбора для отслеживания (браслет).

В отношении организатора и исполнителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. "У нас есть все необходимые доказательства о пособниках, исполнителях и организаторах. Сейчас мы отрабатываем версии в направлении установления заказчиков и посредников в совершении этого преступления", - отметил В.Аброськин.