Следком РФ открыл еще одно дело против Гриценко

Следственный комитет РФ открыл еще одно дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, российские следователи нашли "нарушение" в трансляции на украинском телевидении от 16 июля 2014 года.

"По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн- конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов", - сообщает СК РФ.

Речь идет о предложении Гриценко зеркально отвечать России на засылку диверсантов в Украину.

"Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него неприемлемы. Вот сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи, а они должны идти и в российские семьи тоже. И если взрывают полотно железнодорожное и пускают под откос наши поезда, то так же российские поезда с боевой техникой, которую подтягивают, должны идти под откос. Значит нужно действовать на территории Российской Федерации. Война - так война всеми доступными средствами", - говорил Гриценко.

На уточняющий вопрос о засылке диверсантов Гриценко отвечает: "А как иначе? Они направляют. Путин включает дурака и говорит: это не наши. А мы видим, что это их оружие и они это делают".

В отношении Гриценко следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Напомним, в декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье