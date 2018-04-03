Следком России открыл дело против Авакова
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на сайте российского ведомства. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. "в" ч.2 ст.141 УК РФ)", - говорится в сообщении. Напомним, 18 марта 20018 года состоялись выборы президента РФ. Накануне выборов Аваков сообщил, что граждане РФ не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ. "Проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - отмечал Аваков.