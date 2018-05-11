Следствие установило имена российских военных, снабжавших Н.Савченко оружием для теракта

Украинские следователи установили имена российских военных, которые снабжали народного депутата Надежду Савченко оружием для совершения теракта, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"За военчастями, из которых отгружалось оружие для совершения теракта, стоят полковники вооруженных сил России. Их фамилии установлены, они будут фигурантами уголовного производства", - сообщил он в кулуарах "Острог FORUM - 2018" в Национальном университете "Острожская академия" в пятницу.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

17 апреля Н.Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.