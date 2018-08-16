Следствие в США готовит соглашение с экс-чиновником Лазаренко о "примирении"

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко намерен подписать с правоохранительными службами США соглашение о "примирении" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.

Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на документ в распоряжении у издания.

Так, правительство США 13 августа подало ходатайство в федеральный суд Вашингтона, касающееся согласования "общих контуров урегулирования" дела Лазаренко. "Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе", − указано в документе.

В то же время федерального судью Штатов попросили отложить на неопределенное время все текущие сроки по делу для сосредоточивания внимания сторон на разработке указанного соглашения.

Павел Лазаренко в США обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах.