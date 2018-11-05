Соглашение со Вселенским патриархатом не нуждается в ратификации - АП

Соглашение о о создании независимой украинской церкви, которое было подписано президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем, не нуждается в ратификации. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко, передает "112 Украина".

Ожидается, что в ближайшем будущем будет обнародован текст Соглашения.

"Я думаю, что документ будет обнародован. Это фактически рамочное соглашение, которое определяет основы отношений, потому что церковь отделена от государства, а государство от церкви. Речь идет о содействии созданию церкви. Поэтому это такой статус рамочного документа. Исходя из рамочного характера этого документа, он не требует ратификации", - объяснил Павленко.

Он отметил, что Соглашение никоим образом не противоречит действующему украинскому законодательству - Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" напрямую обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их интересов.

"Собственно об этом соглашение. Речь идет о том, что государство доступными ему способами способствует становлению церкви, а Вселенский патриархат доступными ему каноническими способами это делает", - подчеркнул он.

Павленко также отметил, что слухи о якобы негативной реакции других поместных церквей на создание Украинской церкви сильно преувеличены.

"Часто приходится слышать, что якобы в других поместных церквях есть неприятие факта создания независимой Украинской церкви, это не так. Мы видим, что большинство поместных церквей приняли позицию нейтрально положительного выжидания, и после того, как все произойдет согласно канонам, соглашение предусматривает, что Вселенская патриархия способствует тому, что Украинская церковь будет признана другими православными церквями, произойдет нормальный процесс установления контактов между новой Украинский церковью и другими православными церквями ... Новая церковь будет налаживать свои контакты со всеми церквями. После избрания предстоятеля он обратится к другим православным церквам касательно признания, но здесь взаимодействие и поддержка матери-церкви будет так же важна", - заявил он.

Напоминаем, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение "О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским патриархатом".