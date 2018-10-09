Сотрудники ГРУ РФ Чепига и Мишкин участвовали в захвате госучреждений Украины - Bellingcat

Сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины. Об этом сообщил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, сообщает издание The Independent.

Он отметил, что оперативные лица ГРУ РФ были "непосредственно причастны" к захвату госучреждений востоке Украины и распространению фейковой информации о "местных оборонительных отрядах".

Кроме того, по данным Bellingcat, Мишкин совершил несколько поездок в Украину, в частности во время Майдана в 2013 году.

В обнародованном докладе журналисты говорят, что российский президент Владимир Путин вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Напомним, второй подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мишкин имеет звание Героя России, о чем ранее сообщали журналисты-расследователи Bellingcat.

Отмечалось, что Мишкина наградили в 2014 году. Жители поселка Лойга, где родился вероятный полковник ГРУ, рассказали журналистам, что видели фотографию, на которой президент России Владимир Путин жмет руку Мишкину. Эту фотографию им якобы показала бабушка Мишкина.

Еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности.

Добавим, подозреваемый в покушении на Скрипалей полковник ГРУ России Анатолий Чепига вероятно был лично знаком с бывшим шпионом ГРУ Сергеем Скрипалем.