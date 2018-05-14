Совет ЕС принял решение о санкциях против ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Совета Евросоюза о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.

"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе", - написал глава государства на странице в Facebook в понедельник.

П.Порошенко уверен, что наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины неизбежно.

"Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня", - отметил президент.

Как сообщалось, 8 мая комитет постоянных представителей стран ЕС рассмотрел вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за подрыва территориальной целостности Украины, – организации и проведения выборов президента России на территории оккупированного Крыма, и поддержал такую инициативу. В список индивидуальных санкций включены непосредственные участники организации и проведения незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Россией Крыма.