Совет Европейского Союза решил продлить на полгода индивидуальные санкции против России относительно более 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России относительно более 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Единым непоколебимым трансатлантическим фронтом идем вперед!", - добавил президент.