Советник Порошенко устроил вечеринку в Куршевеле с шампанским и гимном Украины

В соцсетях распространяется видео, сделанное не вечеринке с участием внештатного советника Президента Украины Петра Порошенко, владельца аграрной корпорации "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка.

Видеоматериалы опубликованы на странице сообщества "Евромайдан - EuroMaydan" в Facebook.

Утверждается, что видеозапись была сделана на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира - Куршевель во Франции.

"На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира - Куршевель (Courchevel) на высоте 1 850 м в ресторане La Mangeori весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом Dom Peregnon по 1 200 евро за бутылку (немногим более 50 бутылок)", - говорится в сообщении.

Активисты напоминают также о "миллиардных субсидиях и дотациях отечественному птицеводству", намекая также и на "Мироновский хлебопродукт" Косюка, который получает крупные государственные субсидии.

В январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.