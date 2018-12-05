Спикер ВР Парубий подписал госбюджет-2019

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

"Только что подписал закон "О государственном бюджете на 2019 год". Мы приняли его, придерживаясь всех требований - до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров", - написал он в Твиттере в среду.

А.Парубий убежден, что принятый документ является бюджетом "развития и роста".

"И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины", - отметил он.

Документ отправлен на подпись президенту Украины. По материалам Интерфакс-Україна