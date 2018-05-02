США и союзники рассмотрят введение дополнительных санкций против РФ в случае ее вмешательства в выборы в Украине

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что в случае вмешательства России в выборы в Украине США и союзники рассмотрят вопрос введения дополнительных санкций.

"Мы с нашими союзниками чётко заявляли, что вмешательство военное или кибер в выборы - неприемлемо. Мы ввели санкции сейчас и мы продолжим координацию с нашими союзниками для введения дополнительных санкций, если потребуется", - сказал он журналистам в среду в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, отвечая на вопрос о о возможности введения новых санкций против РФ в случае вмешательства в выборы в Украине.

У.Митчелл также добавил, что предпосылкой к снятию санкций может стать прекращение агрессии России на Донбассе и вывод войск.

"Мы открыты к диалогу с Россией, но мы будем повышать цену, пока Россия не сделает выбор для прекращения агрессивной политики", - подчеркнул помощник госсекретаря США.