США и страны Европы из солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" высылают свыше 100 российских дипломатов

США и ряд европейских стран в понедельник объявили о высылке свыше 100 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

4 марта в этом городе была предпринята попытка отравления, как заявили британские власти, нервнопаралитическим газом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были госпитализированы, и с тех пор пребывают в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 20 марта обвинила в причастности к этой атаке Россию, объявив о высылке 23 дипломатов РФ и ряде других рестриктивных мер. Подавляющее большинство стран Запада выразило солидарность с Лондоном в этом вопросе.

Самую масштабную высылку предприняли США, объявив о выдворении в недельный срок 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

На третьем месте по числу высылаемых в связи с инцидентом в Солсбери российских дипломатов за США и Великобританией оказалась Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о выдворении 13 человек.

Из Канады, Франции, ФРГ и Польши выдворяются по четыре российских дипломата, из Литвы и Чехии - по три, из Нидерландов, Италии и Дании - по два. Эстония, Латвия, Финляндия и Хорватия объявили о высылке по одному дипломату РФ.

Итого в общей сложности в понедельник было объявлено о высылке из США и стран Европы 105 российских дипломатов вдобавок к 23, ранее выдворенным из Великобритании.

В МИД РФ пообещали ответ на высылку российских дипломатов из США и стран ЕС. "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского МИД, распространенном в понедельник в Москве.

На Смоленской площади также отметили, что Москва до сих пор не получила от британских властей информацию по "делу Скрипаля". "Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет", - говорится в заявлении.

"Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права", - заявили в МИД РФ.