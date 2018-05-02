США ищут базирующиеся на принципах ООН пути введения миротворцев на Донбасс – Митчелл

США ищут пути для введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса, заявляет помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы ищем подходы, которые бы базировались на подходах Организации объединенных наций, это что касается миротворческих операций", - сказал он журналистам в среду в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

При этом У.Митчелл подчеркнул, что США не хотят, чтобы эти усилия не были потрачены впустую и использованы Россией для прикрытия своих действий на Донбассе.

"Двери в этом направлении открыты, и выбор за (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным, и пока он не выберет мир, не встанет на сторону мира. Мы и далее будем делать все, чтобы стоимость всех действий, которые совершает Россия, становилась все дороже и дороже для нее", - подчеркнул помощник госсекретаря США.

Он напомнил, что США четко заявили, что на Донбассе "речь идет о войне".

Он также напомнил, что условием для смягчения санкций для России является вывод российского оружия с Донбасса.

"Мы заявляли, что военное или какое бы то ни было иное вмешательство России в дела Украины неприемлемо, и если это будет продолжаться, мы и далее будем вводить санкции ", - заявил американский дипломат.