США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь - Волкер

Во время телефонного брифинга в Брюсселе спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают стремление украинцев иметь собственную единую поместную церковь.

Волкер отметил, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о поддержке предоставления автокефалии Украинской церкви является религиозным решением.

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основана на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят, и иметь свободу и признание, и делать это мирно", - заявил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа надеется, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения.

"Я думаю, это будет трагедией увидеть это", - подчеркнул Волкер.

Также у него спросили о предупреждении от представителей Русской православной церкви, что независимость Украинской церкви может стать причиной насилия в Украине.

"Это трагедия что вы имеете религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - ответил Волкер.