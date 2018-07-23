США полностью поддерживают Украину по "Северному потоку-2" - Госдеп

Украина и США едины в позиции по противодействию реализации российского проекта газопровода "Северный поток-2", который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном, передает "Урядовий портал".

По словам Гройсмана, для Украины вопрос энергосектора очень важный.

"И мы рады, что США проявляют большой интерес к этому. Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов нашего взаимодействия именно в энергосфере", - сказал Гройсман.

В свою очередь заместитель госсекретаря отметил полную поддержку Украины в вопросе энергобезопасности.

"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток -2" и продолжение транзита газа через Украину. Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - сказал в ответ Феннон.

Кроме того, во время встречи стороны отметили, что сегодня украинская газотранспортная система способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлено, без искусственных политических влияний.

Напомним, ранее в Конгресс США внесли законопроект,предусматривающий введение санкций против газопровода "Северный поток-2".