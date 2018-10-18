США продолжат ужесточать санкции в отношении России – Волкер

США продолжат вводить дополнительные санкции в отношении России из-за ситуации в Украине, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы принудить их к обсуждению решения (по Украине - ИФ). Это включает в себя сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, по которому мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или около того, как вы видели и до сих пор", - сказал К.Волкер, выступая в Атлантическом совете.

По слова американского спецпредставителя, санкции США в отношении России оказывают влияние на страну.

"Я считаю, что санкции оказывают влияние, и мы видим свидетельства этого в России", - сказал он.

Также К.Волкер рассказал, что у него пока не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Он отметил тесное сотрудничество по Украине с европейскими партнерами.