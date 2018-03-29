Правозащитник и бывший народный депутат Степан Хмара попросил Апелляционный суд Киева отдать ему на поруки Надежду Савченко. Об этом заявил адвокат Савченко в зале суда. Хмара пришел на заседание Апелляционного суда и присутствует на нем с самого утра. "Прошу отдать на поруки Надежду Савченко", - сказал он. Кроме того, суд разрешил Савченко находиться рядом со своими защитниками, среди которых Виктор Чевгуз, Дмитрий Бугай и адвокат Соловей. Напомним, сегодня, 29 марта, Савченко в Апелляционном суде Киева заявила отвод прокурору Александру Климовичу. Адвокат Савченко Виктор Чевгуз добавил, что прокурор не может быть объективным. Суд ходатайство Саченко не удовлетворил.

