Страна-агрессор должна нести ответственность и платить высокую цену за то, что она сделала на территории Украины - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины есть все возможности выстраивать двусторонние отношения со странами-партнерами, и для этого ей не нужны "искусственные образования вроде СНГ".

Как сообщает пресс-служба Кабмина, В.Гройсман во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященного вопросам санкционной политики и выходу Украины из органов СНГ в среду заявил, что политика санкций против граждан и юридических лиц России, признанной страной-агрессором против Украины, должна быть продолжена и усилена.

"У нас есть полное понимание того, что страна-агрессор должна нести ответственность и платить высокую цену за то, что они сделали на территории нашего государства. Правительство рассмотрело решение о продлении санкций, предоставил свои предложения СНБО. Каждый, кто имеет отношение к любым преступлениям, которые поддерживаются Россией, должен быть сурово наказан", - сказал В.Гройсман во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященного вопросам санкционной политики и выходу Украины из органов СНГ в среду.

Также премьер заявил, что "никакого сотрудничества с агрессором быть не может", поэтом решение о выходе Украины из органов СНГ является справедливым. "У нас есть все возможности выстраивать двусторонние отношения с партнерами – без искусственных образований вроде СНГ", – сказал он.

В.Гройсман также коснулся темы выборов в объединенные территориальные громады 29 апреля, которые, как отметил премьер, "по оценкам экспертов, стали одними из самых грязных после Революции Достоинства".

Глава правительства подчеркнул, что правоохранительные органы уже занимаются расследованиями.

"Напомню: мы одобрили проект закона об ответственности (за неправомерные действия вовремя выборов). И когда мы сделаем его законом, ситуация улучшится. Покупаешь голоса – будешь сидеть в тюрьме", - добавил премьер.