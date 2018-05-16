Строительство Керченского моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию аннексированного Крыма в Россию

В Представительстве Европейского Союза в Украине заявили, что строительство Россией Керченского моста к полуострову Крым без согласия Киева является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Российская Федерация построила Керченский мост к Крымскому полуострову без согласия с Украиной. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией", - сказано в заявлении спикера ЕС, обнародованном на странице Представительства ЕС в Украине в соцсети Фейсбук во вторник.

В заявлении отмечается, что строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, частью которой Крым считается.

"Также мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря. Европейский Союз и в дальнейшем осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает этого нарушения международного права", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту (длина - 19 км). Этот мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Планируется, что движение грузовиков будет введено осенью этого года, поезда последуют в декабре 2019 года.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, несмотря на попытки России легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что Россия ответит за это незаконное строительство.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, отметил, что этот мост – "путь в никуда".