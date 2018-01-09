Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской на два месяца

Вышгородский районный суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Юрию Россошанскому, который подозревается в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Соответствующее решение принял на заседании во вторник судья Алексей Рудюк.

"Применить к подозреваемому Россошанскому Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе на срок 60 дней, без определения возможности внесения залога", - говорится в решении.

Срок ареста Ю.Россошанского установлен до 8 марта 2018 года включительно.

Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киевской области.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

Похороны И.Ноздровской состоялись во вторник, 9 января, в селе Демидов.