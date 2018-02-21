Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые были наложены на украинского депутата Сергея Клюева в марте 2017 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, суд постановил, что санкции могут оставаться в силе до истечения срока обжалования, который составляет более двух месяцев. В это время Совет ЕС проверит обоснованность того, что Клюев попал в санкционный список и что он действительно подпадает под критерии лиц, на которых накладываются такие санкции.

Также суд ЕС признал возможность того, что информация, предоставленная ЕС Киевом может быть необоснованным и тем или иным способом привести к принятию неадекватных решений.

Отметим, что суд оставляет в силе решение первого рассмотрения жалобы Клюева, которым были аннулированы санкции с октября 2015 года и марта 2016.

Как известно, санкции против Клюева действуют до 6 марта 2018 года.

Напомним, вчера брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз может исключить из санкционного списка соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича: бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.