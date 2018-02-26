Суд Лондона завтра рассмотрит дело ПриватБанка против Коломойского

Суд Лондона завтра, 27 февраля 2018 года, рассмотрит иск "ПриватБанка" к экс-владельцам, в частности к Игорю Коломойскому. Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

Заседание по делу "ПриватБанка" назначено на 10:30 по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона (Великобритания) в ходе заседания 19 января 2018 года принял решение о продлении ареста активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов. Изначально решение об аресте было принято 19 декабря 2017 года.

Как сообщалось, "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. И, согласно решению суда, были арестованы активы Коломойского, Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем.

Комментируя такое решения суда, Коломойский заявил, что "это временный арест на время рассмотрения дела в суде".