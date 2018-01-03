Суд над Саакашвили объявил перерыв до 11 января

Суд над Саакашвили объявил перерыв из-за отсутствия в зале тех, кто хотел взять политика на поруки

Суд над Михаилом Саакашвили (лидер "Руха новых сил"), который рассматривает жалобу Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда, объявил перерыв до 11 января 2018 года. Об этом заявил председательствующий судья Апелляционного суда Киева Олег Присяжнюк, передает корреспондент РБК- Украина.

"Процессуальный кодекс требует личного участия (в заседании, - ред.) тех, кто хочет взять на поруки. Суд принял решение отложить слушание до 11 января 13:10", - заявил Присяжнюк.

Напомним, ранее сообщалось, что суд начал рассмотрение апелляции на меру пресечения для Саакашвили. В частности, Генеральная прокуратура обжалует решение Печерского райсуда Киева, который отпустил политика без меры пресечения. Обвинение требовало отправить политика под домашний арест.

Отметим, Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.