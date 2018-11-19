Суд над Януковичем: экс-президент будет лечиться минимум три недели - адвокат

Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, будет лечиться в одной из российских клиник минимум три недели. Об этом сообщил в комментарии УНН его адвокат Александр Горошинский.

"Три недели минимум (Янукович будет лечиться - ред.). Это предварительно. Это написано в медицинской справке... Я не могу разглашать данных, поскольку это врачебная тайна. Не имею права на это..." - сказал он.

Также адвокат не уточнил, в какой именно клинике в РФ сейчас находится Виктор Янукович.

Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года речь экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича на 19 ноября.

Вчера российские СМИ сообщили, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.

В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами".

Сегодня в комментарии УНН защитник заявил, что Янукович сегодня не сможет выступить с последним словом в суде.