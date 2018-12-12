Суд обязал НАБУ начать расследование по факту злоупотреблений Гройсмана

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту злоупотребления служебным положением и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в судебных материалах, сообщают "Українські новини".

На судебном заседании было установлено, что 7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, совершенных, по его мнению, премьер-министром по ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), 367 ("Служебная небрежность") Уголовного кодекса.

НАБУ получило заявление, однако не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований, поэтому заявитель подал на НАБУ жалобу в суд.

Суд удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по фактам правонарушений Гройсмана.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при выплате 25 депутатам Верховной Рады компенсаций за аренду жилья в Киеве. По материалам 112.ua