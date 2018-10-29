Суд обязал НАБУ открыть производство по заявлению о растрате средств Яценюком, Петренко и чиновниками Минюста

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью, о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.

Речь об этом идет в определении Соломенского райсуда от 17 октября.

Согласно тексту определения, в Соломенский райсуд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ - нерегистрацию заявления о преступлениях, совершенных экс-премьером, министром юстиции, заместителем министра юстиции и другими должностными лицами Минюста по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

"Заслушав пояснения заявителя, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - говорится в судебном решении.

Суд, ссылаясь на нормы Уголовного процессуального кодекса, определил, что НАБУ, являясь государственным правоохранительным органом, обязано было внести сведения в ЕРДР, отказ в принятии и регистрации заявления или уведомления об уголовном правонарушении не допускается.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований… внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях", - отмечается в определении суда.