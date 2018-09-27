Суд Одессы арестовал без права залога всех троих подозреваемых в покушении на активиста Михайлика

Киевский районный суд г.Одессы избирал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в покушении на убийство общественного деятеля Олега Михайлика трем гражданам Грузии, говорится в сообщении, обнародованном на интернет-портале "Судова влада Украины".

"Таким образом, рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал в отношении трех уроженцев Грузии меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Ранее о том, что одному из подозреваемых в покушении на убийство активиста – гражданину Грузии Торнике Герасина, который якобы частично парализован (по другим данным, у него парализована только рука), сообщало местное интернет-издание "Думская". После решения суда подозреваемого отправили в следственный изолятор без возможности выйти на свободу под залог. Бойцы спецподразделения подразделения КОРД оттеснили от подозреваемого его сестру, после чего мужчину увезли.

Согласно информации, распространенной некоторыми украинскими СМИ, двумя другими подозреваемыми являются также граждане Грузии: Лаши Герасин, приходящийся братом Т.Герасину, который также является подозреваемым в другом преступлении (кража с проникновением), а также Манучар Варшанидзе, у которого во время обыска изъяли оружие, из которого могли стрелять в О.Михайлика.

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы.

Позже О.Михайлик пришел в сознание, врачи позволили ему встать с постели и понемногу передвигаться, однако он по-прежнему находится в реанимационном отделении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 и ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

24 сентября начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что следствие рассматривает пять версий покушения на активиста О.Михайлика в Одессе, а орудие преступления пока не установлено.

25 сентября правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на О.Михайлика. Правоохранители установили, что мужчины в возрасте 33, 35 и 41 года являются иностранцами и длительное время проживают на территории Украины на основании временных справок на жительство.

Следователи провели санкционированные обыски по их месту проживания, и у одного из задержанных изъято огнестрельное оружие.

Полиция не называет имен задержанных.

В настоящее время правоохранители работают над установлением личности заказчика преступления, поскольку собранные в ходе следствия материалы указывают на то, что покушение на О.Михайлика.