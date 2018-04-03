Суд окончательно отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Кассационный суд отклонил жалобу адвокатов Саакашвили на решение миграционной службы, которая ранее отказала предоставлять статус беженца экс-президенту Грузии

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отклонил жалобу защиты экс-президента Грузии, руководителя "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, которое было подано после отказа Государственной миграционной службы Украины (ГМС) в предоставлении Саакашвили статуса беженца. Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает пресс-служба "Руха новых сил".

Отмечается, что 6 февраля защита Саакашвили обратился к Кассационному административному суду в составе Верховного суда с жалобой на решения судов первой и апелляционной инстанции в деле отказа Управления ГМС Украины в Киевской области в оформлении документов о предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Суд в удовлетворении требований кассационной жалобы отказал, решения судов предыдущей инстанции оставил без изменений.

По словам адвоката, Саакашвили будет обращаться в Европейский суд по поводу несправедливого решения и отказа в предоставлении ему дополнительной защиты.

В пресс-службе "Руха новых сил" уточнили, что адвокаты в интересах Саакашвили обжалуют в Европейском суде по правам человека действия властей во время задержания и выдворения Саакашвили из Украины, а также решение президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Напомним, Государственная миграционная служба Украины отказалась признавать бывшего главу Одесской облгосадминистрации и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили беженцем.

В середине марта 2018 года адвокат Роман Чернолуцкий заявил, что лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину.