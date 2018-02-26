Суд оставил меру пресечения Труханову без изменений

Апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Валерий Лашевич, сообщает Укринформ.

"Коллегия судей постановила оставить без изменений меру пресечения Геннадию Труханову в виде личного обязательства", - объявил судья.

Таким образом Труханов остался на поруках народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал об избрании для Труханова меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривень.

Кроме того, Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение апелляции на меру пресечения для заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана на 15 часов 12 марта из-за того, что не пришли материалы дела из Соломенского райсуда столицы.

Как сообщал Укринформ, 14 февраля НАБУ сообщило о задержании в аэропорту "Борисполь" Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, которых подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Соломенский райсуд 15 февраля избрал Труханову и Вугульману меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов.

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и действующему мэру, ещё трех человек задержали. По версии НАБУ, эти лица причастны к схеме по причинению убытков местному бюджету Одессы - в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс завода "Краян", за 185 миллионов гривень у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривень.