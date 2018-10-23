Суд оставил в силе решение о продлении ареста Вышинскому до 4 ноября

Новосозданный Херсонский апелляционный суд (вместо прекратившего работу в рамках судебной реформы Апелляционного суда Херсонской области) отказал в удовлетворении жалобы защиты руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября.

"В удовлетворении апелляций защиты отказано, суд оставил Кирилла под стражей", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

6 сентября Херсонский городской суд продлил срок ареста К.Вышинского до 4 ноября. Его защита подала жалобу на это решение, и заседание должно было состояться в 2 октября.

2 октября А.Доманский сообщил, что в связи с ликвидацией апелляционных судов в Украине и созданием вместо них окружных апелляционных судебных инстанций рассмотрение жалобы на продление К.Вышинскому срока содержания под стражей откладывается на неопределенный срок.

Украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.