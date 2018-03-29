Суд отказал Савченко в отводе коллегии судей Апелляционного суда Киева

Апелляционный суд Киева отказал народному депутату Украины Надежде Савченко и ее адвокатам в отводе коллегии судей этого суда, который в четверг рассматривает жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о применении к Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

После отказа суда в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора Главной военной прокуратуры Александра Климовича Н.Савченко ходатайствовала об отводе коллегии суда, после чего суд принял решение не удовлетворять данное ходатайство.

Суд указал, что ходатайство Н.Савченко не основывается на требованиях закона и материалах уголовного производства.