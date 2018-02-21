Суд отменил арест бизнесмена Дыминского

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда столицы от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом президенту ФК "Карпаты" и владельцу телеканала ZIK Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает защитник бизнесмена Николай Лысый.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Апелляционный суд г.Киева принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении в отношении Дыминского П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал Н.Лысый в своей странице в соцсети Фейсбук в среду, добавив, что такое решение суд принял 19 февраля.

Также адвокат бизнесмена пишет, что апелляционной инстанцией признаны необоснованными закрытие уголовного производства и отмена подозрения "водителю Борщу А.В. (охранник бизнесмена Андрей Борщ, сообщивший полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП – ИФ)", а материалы дела – возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года автомобиль из кортежа собственника футбольного клуба "Карпаты" П.Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился П.Дыминский.

В то же время один из его охранников Андрей Борщ сообщил полиции, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Он был взят под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко, ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

В начале сентября Апелляционный суд Львовской области изменил А.Борщу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

9 декабря мать погибшей в ДТП Н.Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП. "Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью", - говорится в заявлении М.Трилы на имя следователя и прокурора.

По мнению адвоката А.Борща, таким образом, "наконец, удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа".

12 декабря появилась информация о том, что П.Дыминскому объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, также подготовлено ходатайство в суд о разрешении на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время уголовное производство в отношении А.Борща закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Согласно данным сайта МВД Украины, 11 декабря 2017 года П.Дыминский объявлен в национальный розыск, так как скрывается от органов досудебного расследования.